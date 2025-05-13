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Kırmızı bülten aranan DEAŞ'lı terörist Kırıkkale'de yakalandı

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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, sınır dışı edilecek.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

KENT MERKEZİNDE YAKALANDI

Çalışma kapsamında ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu A.K.O'nun Kırıkkale'de olduğunu belirledi. A.K.O. ekiplerin düzenlediği operasyonla kent merkezinde yakalandı.

Kırmızı bülten aranan DEAŞ'lı terörist Kırıkkale'de yakalandı

SINIR DIŞI EDİLECEK

Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler kategorisinde bulunan şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edileceği öğrenildi.

Kırmızı bülten aranan DEAŞ'lı terörist Kırıkkale'de yakalandı
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yuh ya memleket be hale geldi, nerde kirmizi bultenli var memlekette...

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Haber YorumlarıMelih İnce:

ülke sınırları kevgire döndüğü için olabilir mi? kurallar ve kanunlar halka dayatılıyor! gücü halka uygulayan müptezeller elbet bir gün hesap verecek!

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

DEAŞ'ın ne suçu var onlarla neden kucaklaşmıyoruz. Terörsüz Türkiye için şart

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Haber YorumlarıMelih İnce:

ülke sınırları kevgire döndüğü için olabilir mi? kurallar ve kanunlar halka dayatılıyor! gücü halka uygulayan müptezeller elbet birgün hesap verecek!

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Haber Yorumlarıarif simsek:

NEREDE HANGİ OK VARSA TÜRKİYEDE NASIL BİR ÜLKE OLDUK

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