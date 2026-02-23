Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 4 güvenlik gücü hayatını kaybetti
Suriye'nin Rakka ilinde DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 4 güvenlik gücü yaşamını yitirdi. Saldırı, Rakka'nın batısındaki el Sabahiya'da bir kontrol noktasına gerçekleştirildi.
Suriye'nin Rakka ilinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 4 güvenlik gücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, terör örgütü DEAŞ, Rakka'nın batısındaki el Sabahiya'da kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda 4 iç güvenlik gücü yaşamını yitirdi.
Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısı yapmasının ardından düzenlenen saldırılarda 3'ü asker, 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu