Haberler

Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Hakan Fidan: "Yalova'da Şehit Düşen Polislerimize Allah'tan Rahmet Diliyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yalova’da DEAŞ’lı teröristlere yönelik operasyonda 3 polisin şehit edilmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı. Fidan,  "Yalova’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit düşen kahraman polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit’e Allah’tan rahmet, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyonda 3 polisin şehit edilmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı. Fidan, "Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen kahraman polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'e Allah'tan rahmet, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Dışişleri Baknaı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından, "Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen kahraman polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'e Allah'tan rahmet, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı