Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Hakan Fidan: "Yalova'da Şehit Düşen Polislerimize Allah'tan Rahmet Diliyorum"

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyonda 3 polisin şehit edilmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı. Fidan, "Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen kahraman polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'e Allah'tan rahmet, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

