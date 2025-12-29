Haberler

Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Ali Babacan'dan Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'e Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
