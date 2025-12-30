Haberler

Yalova'da Şehit Polis İlker Pehlivan Son Yolculuğuna Uğurlandı

YALOVA'DA DEFNEDİLDİYalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru İlker Pehlivan (47) için Yalova Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru İlker Pehlivan (47) için Yalova Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Şehit polisin eşi Kader (43) ile yakınları törende güçlükle ayakta dururken, Ediz Mete (15), Elif Begüm (12) ve Aybüke Gökçe (5) isimli 3 çocuğu olan şehit polisin 2007 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladığı, 2024 yılından bu yana Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi. İlker Pehlivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı cenaze namazının ardından Yalova Şehitliği'nde defnedildi.

Zehra BAYKAL-Yiğithan HÜYÜK-Hasan BOZBEY/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
