Deaş Operasyonunda 3 Polis Şehit... Tarım Bakanı Yumaklı'dan Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateşin sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.