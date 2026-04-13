56 ilde DEAŞ operasyonları: 525 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 56 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 525 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 56 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan 525 şüpheli yakalandı.

