DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon, Suriye hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını teyit etti

Güncelleme:
DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun siyasi direktörleri, Suudi Arabistan'da yaptıkları toplantıda Suriye hükümetiyle iş birliği yapma niyetlerini açıkladı. Suriye ve Irak'taki DEAŞ ile mücadelede koordinasyon ve entegrasyonun önemine vurgu yapıldı.

DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun siyasi direktörleri, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen toplantıda, Suriye hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını teyit etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyona kısa süre önce katılan Suriye'nin de iştirakiyle başkent Riyad'da düzenlenen siyasi direktörler toplantısının ardından hazırlanan ortak açıklamayı yayımladı.

Suriye'de kalıcı ateşkes ve entegrasyona ilişkin hükümet ile terör örgütü YPG arasında sağlanan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirten açıklamada, Suriye hükümetinin DEAŞ'a karşı ulusal mücadeleye öncülük etme yönünde dile getirdiği niyeti vurgulandı.

DEAŞ tutuklularının hızlı ve güvenli bir şekilde nakledilmelerinin öncelikli mesele olduğuna işaret edilen açıklamada, üçüncü ülke vatandaşları DEAŞ'lı tutukluların ülkelerine geri gönderilmesi ve Suriye'nin Haseke ilindeki Hol Kampı'nda bulunan ailelerin geldikleri toplumlara entegrasyonunun önemine dikkat çekildi.

Suriye ve Irak'ta DEAŞ'la mücadelenin geleceği konusunda Şam ve Bağdat yönetimleriyle koordinasyonun sürdürüleceğine değinilen açıklamada, "DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon üyeleri, Suriye hükümeti ile yakın çalışmaya hazır olduklarını teyit etti. Koalisyon üyeleri ayrıca, Suriye ve Irak'ın bu yöndeki çabalarına doğrudan destek vermeye teşvik etti." ifadelerini kullandı.

Koalisyon yetkililerinin, diplomatik ve askeri süreçler arasındaki koordinasyonun altını çizdiği vurgulanan açıklamada, toplantı katılımcılarına, ayrıca DEAŞ'la mücadeleye ilişkin mevcut durum ve nakilleri gerçekleşen DEAŞ'lı tutuklularla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

Irak'ın DEAŞ'lı tutukluları güvenli şekilde tutması ve Suriye hükümetinin de DEAŞ'lıların tutulduğu hapishane ve kampları teslim almasının memnuniyetle karşılandığı bildirilen açıklamada, üçüncü ülkelerin Suriye ve Irak'taki vatandaşlarını teslim almaları çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci'nin başkanlık ettiği toplantıya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da katılmıştı.

Suriye, 2014'te ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyona Kasım 2025'te katılmıştı.

ABD liderliğinde kurulan koalisyon, Suriye hükümeti üye olmadan önce de çok sayıda ülkenin katılımıyla Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı askeri operasyonlar yürütüyordu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
500
