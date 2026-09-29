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DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 yabancı uyruklu tutuklandı

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Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu tutuklandı. Şüphelilerin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi; adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gaziantep merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu kişilere yönelik Gaziantep merkezli, Kocaeli ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı, adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Valiliğin paylaştığı görüntüde, ekiplerin adreslerde arama yapması ve şüphelilerin yakalanıp jandarmaya götürülmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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