Kilis'te DEAŞ operasyonuna ilişkin 6 tutuklama

KİLİS ve Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Kilis ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)