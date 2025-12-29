Deaş'e Yönelik Operasyonda 3 Polis Şehit Oldu... Numan Kurtulmuş'tan Başsağlığı Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehid olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
