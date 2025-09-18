Haberler

DEAŞ'a Yönelik Operasyonlarda 51 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını ve birçok örgütsel belgenin ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne üye olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüphelinin jandarma tarafından yakalandığını belirtti.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta jandarmanın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
