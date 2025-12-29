Deaş'a Yönelik Operasyonda Üç Polis Şehit Oldu... Nurhayat Altaca Kayışoğlu: "Üç Kahraman Polisimizin Şehit Olması Yüreğimizi Yaktı"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, " Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman polisimizin şehit olması yüreğimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda üç polisin şehit olduğunu, sekiz polisin ve bir bekçinin de yaralandığını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, şunları kaydetti:

"Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman polisimizin şehit olması yüreğimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum."