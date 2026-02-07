Haberler

Kırşehir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Kırşehir merkezli düzenlenen operasyonda DEAŞ ile bağlantılı 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kırşehir merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Kırşehir, Kayseri ve Malatya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 13 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan B.I.Y.K, E.A.M.A, N.R.Y.Y, O.A.A.S, S.A.A.A, J.J.M.A, S.A.Y.K, A.K.S.H, Y.M.Y.K, A.A.B.H, A.A.A.T. ve O.A.K.K. tutuklandı, H.A.M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
