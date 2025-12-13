Haberler

Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 1 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi serbest bırakıldı. 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

