Haberler

İstanbul'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ şüphelisi yakalandı

İstanbul'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ şüphelisi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütünün Noel ve yılbaşı etkinlikleri öncesinde saldırı planlarını engellemek amacıyla düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda tabanca, fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

DEAŞ silahlı terör örgütünün Noel ve yılbaşı eylem çağrılarına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda tabanca, çok sayıda fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütünün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri öncesinde saldırı planlarının deşifre edilerek önlenebilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 1 tabanca, şarjör, 23 fişek, 13 bıçak ve 33 örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?

Uçak kazasıyla ilgili korkunç şüphe! Doğruysa ortalık fena karışacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler