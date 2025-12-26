İstanbul'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ şüphelisi yakalandı
İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütünün Noel ve yılbaşı etkinlikleri öncesinde saldırı planlarını engellemek amacıyla düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda tabanca, fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
DEAŞ silahlı terör örgütünün Noel ve yılbaşı eylem çağrılarına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda tabanca, çok sayıda fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütünün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri öncesinde saldırı planlarının deşifre edilerek önlenebilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 1 tabanca, şarjör, 23 fişek, 13 bıçak ve 33 örgütsel doküman ele geçirildi.