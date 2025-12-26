İstanbul'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ şüphelisi yakalandı

DEAŞ silahlı terör örgütünün Noel ve yılbaşı eylem çağrılarına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda tabanca, çok sayıda fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütünün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri öncesinde saldırı planlarının deşifre edilerek önlenebilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 1 tabanca, şarjör, 23 fişek, 13 bıçak ve 33 örgütsel doküman ele geçirildi.