DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 1 Şüpheli Tutuklandı
Kilis merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu iddia edilen R.B. isimli şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, Hatay'da belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda R.B'yi gözaltına aldı.
Kilis'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel