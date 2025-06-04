DEAŞ'a Para Ulaştırdığı İddia Edilen Sanığa 10 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi

DEAŞ'a Para Ulaştırdığı İddia Edilen Sanığa 10 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi
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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlamakla suçlanan H.C. hakkında açılan davada, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede H.C.'nin, DEAŞ üyeleri ile irtibatı ve örgüte mali destek sağladığına dair deliller yer alıyor.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen tutuksuz sanık hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz H.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve "DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği kayıtlarının tespit edildiğine yer verildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre sanık H.C'nin banka hesabına, "terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında soruşturma yürütülen M.B. tarafından 8 bin 200 lira gönderildiğinin tespit edildiğini ve bu paranın H.C. tarafından çekilerek örgüt üyelerine ulaştırıldığı ve cep telefonunda örgütsel görüşme ve yazışmaların saptandığı bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, Suriye'deki DEAŞ terör örgütünün üyelerine ihtiyaçlarının karşılanması için aracılık yaptığı tespit edilen sanık H.C'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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