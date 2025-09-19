DEA'nın Meksika'daki Uyuşturucu Kartellerine Yönelik Askeri Saldırı Çağrısı Endişe Yaratıyor

ABD'de Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) Meksika'daki uyuşturucu kartellerine yönelik askeri saldırı yapılmasını savunduğu ancak Beyaz Saray ve Pentagon'daki bazı kişilerin bu çağrıyı endişeyle karşıladığı belirtildi.

Washington Post gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, DEA yetkililerinin, bu yılın başlarında Meksika'da bir dizi askeri saldırı yapılmasını savunduğu aktarıldı.

Beyaz Saray ve Pentagon'da bazı yetkililerin saldırı çağrısını endişeyle karşıladığına işaret edilen haberde, bu durumun Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik saldırıların yasallığı konusunda ABD'de devam eden tartışmanın habercisi olduğu kaydedildi.

Haberde, DEA yetkililerinin Meksika'da kartel liderlerinin öldürülmesini ve altyapıya yönelik saldırılar yapılmasını önerdiği belirtilirken, bazı kaynakların ise söz konusu görüşmelerin "sağlam bir yasal çerçeveden yoksun olduğunu" söylediği vurgulandı.

Gazeteye konuşan bir başka kaynağın ise saldırı çağrısına ilişkin, "Bu askeri güç kullanma yetkisi değildi. Bir şeyin terör örgütü olarak kabul edilmesi, onlara ateş açma yetkisi vermez." ifadelerine dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, Pentagon ve diğer kurumlardaki bazı yetkililerin, uyuşturucu kartellerine karşı askeri güç kullanmak için geçerli bir kongre yetkisinin olmadığını ve bu süreçte ABD vatandaşlarının hayatını kaybedebileceğini söylediği de kaydedildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı sahil güvenlik ekipleri, dün Pasifik Okyanusu'nda geçekleştirdiği operasyonda 34 tondan fazla kokaine el koyduğunu açıklamıştı.

ABD medyasında, söz konusu operasyonda yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığı bilgileri paylaşılmıştı.

ABD'li yetkililer daha önce, aynı operasyon kapsamında, uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen kişilerin bulunduğu teknelerin havadan hedef alındığı görüntüleri paylaşmış, bu görüntüler, ABD'nin "yargısız infaz" yaptığı eleştirilerine neden olmuştu.

Teknelere havadan ateş açılması konusu, gazeteciler tarafından Beyaz Saray'daki basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'a sorulmuştu.