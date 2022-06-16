Dbp'li Salihe Aydeniz'in Fezlekesi TBMM'de - Haberler

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Dbp'li Salihe Aydeniz'in Fezlekesi TBMM'de

ANKA - Güncel
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Dbp'li Salihe Aydeniz'in Fezlekesi TBMM'de

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM Başkanlığı'na geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fezlekeyi Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale etti.

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM Başkanlığı'na geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fezlekeyi Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale etti.

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in geçen hafta sonunda İstanbul'daki bir eylem sırasında çevik kuvvet polisine yumruk atmasına ilişkin fezleke Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı üzerinden akşam saatlerinde TBMM'ye ulaştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, fezlekeyi bekletmeksizin Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'deki eylemde Salihe Aydeniz'in polise vurduğunu belirterek, "Polisimize karşı girişilen davranışın bedeli ağır olacaktır" demişti. TBMM Başkanı Şentop da Aydeniz'in yaptığının suç olduğunu, fezleke hazırlanması gerektiğini söylemişti.

ANKA / Güncel

Mustafa Şentop Salihe Aydeniz Güncel Haberler

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