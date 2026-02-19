Davutoğlu İlk İftarını Emeklilerle Yaptı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını emeklilerle birlikte açtıklarını belirterek, "Bu Ramazan'da da milletimizle aynı sofradayız" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını emeklilerle birlikte yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, "Söz verdiğimiz gibi; bu Ramazan'da da milletimizle aynı sofradayız. İlk iftarımızı, yılların yükünü omuzlarında taşıyan kıymetli emeklilerimizle birlikte açtık." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA