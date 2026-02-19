Haberler

Davutoğlu İlk İftarını Emeklilerle Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını emeklilerle birlikte açarak, bu dönemde milletle aynı sofrada olduklarını vurguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını emeklilerle birlikte açtıklarını belirterek, "Bu Ramazan'da da milletimizle aynı sofradayız" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını emeklilerle birlikte yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, "Söz verdiğimiz gibi; bu Ramazan'da da milletimizle aynı sofradayız. İlk iftarımızı, yılların yükünü omuzlarında taşıyan kıymetli emeklilerimizle birlikte açtık." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Bakan Gürlek umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son nokta konuldu
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama