Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı... Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: Okullara Sıçrayan Şiddet Alarm Veriyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına dikkat çekerek, güvenliğin sağlanamaması ve artan şiddet kültürü karşısında acil ve radikal tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların "sarsıcı alarm işaretleri" olduğunu belirterek, acil ve yapısal önlemler çağrısında bulundu.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okullarda güvenliğin sağlanamamasını eleştirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş! Bunlar en sarsıcı alarm işaretleridir! Bir toplumun okulları dahi güvenli değilse tuz kokmuş, deniz tükenmiş demektir!"

Okullarımızdaki saldırılar basmakalıp ifadelerle geçiştirilemez! Çeteleşme ve şiddet kültürü önce sokaklara inmiş; sonra sokaklardan okullara sızmışsa bir pandemi halini almış demektir! Tedbirler de aynı ölçüde kararlı, köklü ve radikal olmak zorundadır! Önce acil adımlar atılmalı sonra yapısal tedbirler geliştirilmelidir!

Acil olarak yapılması gerekenler şunlardır:


  1. Bireysel silahlanmanın yaygınlaşması engellenmelidir!
  2. Başta okullar olmak üzere kamu alanlarında güvenlik tedbirleri artırılmalıdır!
  3. Bütün okullarda belli bir takvim içinde psikolojik ve psikiyatrik taramalar yapılmalı ve  gençlerin sorunlarının kaynakları tespit edilmelidir!
  4. Okullarda psikolojik rehberlik çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır!
  5. Okulların etrafına çöreklenerek gençleri tuzaklarına çeken sokak çetelerine karşı amansız bir mücadele başlatılmalıdır!
  6. Mafyatik şiddet kültürünü umutsuz  gençlere bir kariyer alanı gibi gösteren dizilere karşı kesin tedbirler alınmalıdır; şiddet kültürünün yaygınlaştırılması asla sanat alanı ve düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemez!
  7. Uyuşturucu çeteleri ile mücadele sözde ve medyatik düzeyde değil, baronlardan  başlayarak bu terör eylemine bulaşan herkesi kapsamalı, sert ve kararlı şekilde yürütülmelidir!
  8. Sık sık çıkarılan infaz yasaları ile gençlerin kötü örneklerle suça yönlendirilmesi engellenmelidir!
  9. Gençleri umutsuzluğa sevk eden ekonomik şartlar düzeltilmeli, acilen "Gençliğin psikolojik ve zihni gelişimi" ile ilgili bütçelendirme de içeren bir eylem planı oluşturulmalıdır!
  10. Bu bağlamda her okulda ebeveynler, öğretmenler, okul yöneticileri ve lise düzeyindeki okullarda öğrenci temsilcilerinden oluşan kurullar oluşturulmalıdır!
  11. Aile yapımızdaki çözülmelere karşı hamasetten uzak gerçekçi ve sosyo-psikolojik araştırmalara dayalı bilimsel tedbirler devreye sokulmalıdır!


Bütün devlet kurumlarını ve yetkililerini göreve davet ediyorum! Bu manzaralar karşısında kayıtsız ve duyarsız şekilde rutinine devam eden yetkililer bulundukları makamı hak etmiyorlar demektir!
Hayatını kaybeden değerli meslektaşım öğretmenlerimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı

Okul saldırısıyla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında
ABD'nin Orta Doğu'ya 'binlerce ek asker göndereceği' iddiası

Tam da "Savaş bitiyor mu" derken... Binlercesi yola çıktı
Richarlison'dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim

Ünlü isimden depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek

Savaşın kaderi değişiyor! ABD ile Çin anlaştı
ABD'nin Orta Doğu'ya 'binlerce ek asker göndereceği' iddiası

Tam da "Savaş bitiyor mu" derken... Binlercesi yola çıktı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

Evlat acısına dayanamadı! Kızının tabutu başında bayıldı
'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var