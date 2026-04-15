Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı... Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: Okullara Sıçrayan Şiddet Alarm Veriyor

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların "sarsıcı alarm işaretleri" olduğunu belirterek, acil ve yapısal önlemler çağrısında bulundu.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okullarda güvenliğin sağlanamamasını eleştirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş! Bunlar en sarsıcı alarm işaretleridir! Bir toplumun okulları dahi güvenli değilse tuz kokmuş, deniz tükenmiş demektir!"

Okullarımızdaki saldırılar basmakalıp ifadelerle geçiştirilemez! Çeteleşme ve şiddet kültürü önce sokaklara inmiş; sonra sokaklardan okullara sızmışsa bir pandemi halini almış demektir! Tedbirler de aynı ölçüde kararlı, köklü ve radikal olmak zorundadır! Önce acil adımlar atılmalı sonra yapısal tedbirler geliştirilmelidir!

Acil olarak yapılması gerekenler şunlardır:



Bireysel silahlanmanın yaygınlaşması engellenmelidir! Başta okullar olmak üzere kamu alanlarında güvenlik tedbirleri artırılmalıdır! Bütün okullarda belli bir takvim içinde psikolojik ve psikiyatrik taramalar yapılmalı ve gençlerin sorunlarının kaynakları tespit edilmelidir! Okullarda psikolojik rehberlik çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır! Okulların etrafına çöreklenerek gençleri tuzaklarına çeken sokak çetelerine karşı amansız bir mücadele başlatılmalıdır! Mafyatik şiddet kültürünü umutsuz gençlere bir kariyer alanı gibi gösteren dizilere karşı kesin tedbirler alınmalıdır; şiddet kültürünün yaygınlaştırılması asla sanat alanı ve düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemez! Uyuşturucu çeteleri ile mücadele sözde ve medyatik düzeyde değil, baronlardan başlayarak bu terör eylemine bulaşan herkesi kapsamalı, sert ve kararlı şekilde yürütülmelidir! Sık sık çıkarılan infaz yasaları ile gençlerin kötü örneklerle suça yönlendirilmesi engellenmelidir! Gençleri umutsuzluğa sevk eden ekonomik şartlar düzeltilmeli, acilen "Gençliğin psikolojik ve zihni gelişimi" ile ilgili bütçelendirme de içeren bir eylem planı oluşturulmalıdır! Bu bağlamda her okulda ebeveynler, öğretmenler, okul yöneticileri ve lise düzeyindeki okullarda öğrenci temsilcilerinden oluşan kurullar oluşturulmalıdır! Aile yapımızdaki çözülmelere karşı hamasetten uzak gerçekçi ve sosyo-psikolojik araştırmalara dayalı bilimsel tedbirler devreye sokulmalıdır!



Kaynak: ANKA

Bütün devlet kurumlarını ve yetkililerini göreve davet ediyorum! Bu manzaralar karşısında kayıtsız ve duyarsız şekilde rutinine devam eden yetkililer bulundukları makamı hak etmiyorlar demektir!Hayatını kaybeden değerli meslektaşım öğretmenlerimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."