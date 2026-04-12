Davutoğlu'ndan Netanyahu'ya Tepki: "Netanyahu, İnsanlık Vicdanında Çoktan Mahkum Edilmiştir"

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine yanıt verdi. Davutoğlu, Netanyahu'nun yaklaşımını kınayarak, Türkiye'nin mazlumların savunucusu olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soykırımın gölgesinde siyaset yapan Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hadsiz sözlerine hak ettiği cevabı bütün bir millet olarak vereceğiz! Gazze'de çocukların kanı kurumadan konuşanlar, insanlık vicdanında çoktan mahkum edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de mazlumların sarsılmaz kalesi, zalimlerin ise korkulu rüyasıdır. Ey soykırımcı Netanyahu! Döktüğün mazlum kanında boğulacağın günler yakındır!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
