Malatya'da Deprem... Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan Geçmiş Olsun Mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Deprem gerçeğini görerek gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden almalıyız. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA