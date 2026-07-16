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Davutoğlu'ndan Katar Eski Emiri Şeyh Hamad İçin Taziye Ziyareti

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Katar eski Emiri'nin vefatı dolayısıyla Katar Emiri'ni ziyaret ederek taziyelerini iletti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi ziyaret ederek, Katar Eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'yi "dostluğunu daima hürmetle hatırlayacakları" bir devlet adamı olarak nitelendirdi.

Merhum Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'ye Allah'tan rahmet dileyen Davutoğlu, Katar halkına ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Davutoğlu, Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin Türkiye-Katar ilişkilerinin bugün ulaştığı güçlü seviyenin inşasında öncü rol oynadığını belirterek, bu katkının daima saygı ve vefayla hatırlanacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA
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