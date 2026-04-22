Ahmet Davutoğlu, Eylemdeki Doruk Madencilik İşçileriyle Görüştü

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve parti heyeti, TBMM'de Bağımsız Maden İşçileri Sendikası ile Doruk Madencilik işçilerini kabul ederek eylem süreci, açlık grevi ve çözüm yollarını görüştü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Can Cankesen, TBMM'de Bağımsız Maden İşçileri Sendikası ile Eskişehir Doruk Madencilik çalışanı madencilerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre görüşmede, madencilerin gerçekleştirdiği eylem, açlık grevi süreci ve çözüm yolları üzerine istişarelerde bulunuldu.

TBMM'de gerçekleşen kabulde, madencilerin taleplerinin ve yaşanan sürecin ayrıntılı şekilde ele alındığı belirtildi.

