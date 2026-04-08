Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullah Zadeh'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin partinin sosyal medya hesabından şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullah Zadeh ve heyetini ziyaret ederek, İran Cumhurbaşkanı Sayın Mesud Pezeşkiyan'a iletilmek üzere bir dosyayı Sayın Büyükelçiye teslim etti. Gerçekleşen görüşmede; Bursa Milletvekilimiz Sayın C. Kani Torun, Siyasi Söylem ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Gözel ve Gençlik Politikaları Başkanımız Sayın Mustafa Çakmakçı da yer aldı. Ziyarette, ABD ve İsrail'in hukuksuz saldırıları ve dün gece gerçekleşen ateşkes bağlamındaki muhtemel gelişmeler başta olmak üzere bölgemizdeki duruma ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunuldu."

Kaynak: ANKA