Davutoğlu: &quot;Hangi Cüretle, Hangi Akla Hizmetle Kürtçe Müziği Yasaklamaya Kalkarsınız&quot; - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Davutoğlu: "Hangi Cüretle, Hangi Akla Hizmetle Kürtçe Müziği Yasaklamaya Kalkarsınız"

ANKA - Gürkan Demirtaş - Güncel
 - Güncelleme:
Davutoğlu: 'Hangi Cüretle, Hangi Akla Hizmetle Kürtçe Müziği Yasaklamaya Kalkarsınız'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 20 Mayıs'ta yapılacak Aynur Doğan'ın konserinin AKP'li Kocaeli Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesine, "Hangi dilde icra edilirse edilsin müziğin dili evrenseldir. Hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız" tepkisini gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 20 Mayıs'ta yapılacak Aynur Doğan'ın konserinin AKP'li Kocaeli Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesine, "Hangi dilde icra edilirse edilsin müziğin dili evrenseldir. Hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız" tepkisini gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 20 Mayıs'ta yapılacak olan sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin AKP'li Kocaeli Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Davutoğlu, Derince Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı iptal duyurusu açıklamasını alıntıladı, şu açıklamayı yaptı:

"Hangi dilde icra edilirse edilsin müziğin dili evrenseldir. Hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız! Kürtçe, Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir."

ANKA / Gürkan Demirtaş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title