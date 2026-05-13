Davutoğlu: CHP'nin durumunu ara sınavı kaybetmiş parti olarak görüyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'yi ara sınavı kaybetmiş bir parti olarak nitelendirerek, son yıllarda yaşanan parti değişimlerinin ve yolsuzluk iddialarının ana muhalefetin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "2 sene önce baş tacı ettikleri belediye başkanları elbette yanlış mahkeme kararları olabilir; ancak birçoğu itiraflarla yolsuzluklara bulandıysa, bazıları da içeri girmemek için parti değiştirdiyse ana muhalefet partisinin kendisine bakması lazım. Ben CHP'nin durumunu ara sınavı kaybetmiş finale hazırlanmayı da yitirmiş bir parti olarak görüyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, siyasi partiler arasında yaşanan transferlere ilişkin, "Son 3 yılda yaşananları bir düşünelim. Kimler nerelerden nerelere çok kısa bir sürede atlayabildiler. Bugün biz tüm kesimlerde iki şey yaşıyoruz; ahlaki çürüme ve zihni çölleşme. 2023 seçimlerinden bu yana 37 milletvekili parti değiştirdi ve bu parti değişimlerinde iktidar ne kadar sorumluysa ana muhalefet partisi de o kadar sorumludur. Son 2 yılda 76 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. 2-3 yıl içinde 37 milletvekili değişimi TBMM'nin yüzde 10'u demek. Yüzde 10, bir önceki seçim kampanyasında söylemlerinin tam aksine kaydıysa buna 'ahlaki çürüme' denir. 76 belediye el değiştirmişse önce iktidara sonra da muhalefete sesleneceğim. 1978 yılının ocak ayına gidelim. Sonradan, 'Dürüst Başbakan' olarak anılan ve benim de saygı duyduğum Bülent Ecevit, hayatının en büyük hatasını yaptı; hükümet kurabilmek için 11 Adalet Partisi milletvekiline bakanlık vererek transfer etti. Bu milletvekilleri bakanlık karşılığı partilerini değiştirdiler. Bu hükümet Kasım 1978'e kadar iktidarda kaldı. Sonrasında ise bu milletvekillerinin hepsi Türk siyasetinin kara lekeleri olarak anıldı. Hiçbirisi ikbal, itibar göremedi. İnsan muhasebe eder, siyasi görüşü değişir anlarım; ancak siyasi görüşü olmayıp ikbal için saf değiştirenlere sesleniyorum; sizler Türk siyasetine kara leke olarak geçeceksiniz, öyle anılacaksınız" ifadelerini kullandı.

'SİZ ARA SINAVI KAYBETMİŞSİNİZ'

Davutoğlu, "Kimse alınmasın, gücenmesin ama 2 sene önce baş tacı ettikleri belediye başkanları elbette yanlış mahkeme kararları olabilir; ancak birçoğu itiraflarla yolsuzluklara bulandıysa, bazıları da içeri girmemek için parti değiştirdiyse ana muhalefet partisinin kendisine bakması lazım. Ben CHP'nin durumunu ara sınavı kaybetmiş, finale hazırlanmayı da yitirmiş bir parti olarak görüyorum. Yerel yönetimlerde iktidar ara sınavdır. Refah Partisi'nin büyük yükselişi yerel yönetimlerde çok güzel bir sınav vermesidir. Ancak siz ara sınavı kaybetmişsiniz, finalde, 'Ben iktidara oynayacağım' diyorsunuz. Arınacaksınız. İktidar ise zaten bu çürümenin merkezindedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
