Davut Güloğlu'nun 'Güneşim Ol' Şarkısı Yayınlandı

Davut Güloğlu'nun sözleri ve bestesi Davut Güloğlu'na ait olan 'Güneşim Ol' şarkısı, Toylan Kaya aranjörlüğünde ve prodüktörlüğünde hazırlandı. Enes Bilal Taşcı yönetmenliğinde çekilen renkli ve eğlenceli klip, tüm dijital platformlarda yayınlandı. Davut Güloğlu, önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan yeni albümünün ilk klip şarkısı olan 'Güneşim Ol'u sevenleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sözleri Davut Güloğlu'na ve bestesi Mahmut Aksu'ya ait olan, Toylan Kaya aranjörlüğünde ve prodüktörlüğünde yapılan "Güneşim Ol" hem eğlenceli klibiyle hem de dile dolanan sözleriyle en sevilen Davut Güloğlu şarkılarından biri olmaya başladı.

Enes Bilal Taşcı yönetmenliğinde Balat sokaklarında gerçekleşen renkli ve eğlenceli klip tüm dijital platformlarda.

Önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan yeni albümünün hazırlıklarına devam eden Davut Güloğlu, albümün ilk klip şarkısı olan "Güneşim Ol"u sevenleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.