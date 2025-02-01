İbrahim Tatlıses'in davulcusu Ahmet İzgi, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden "davulcu Ahmet" olarak bilinen Ahmet İzgi'nin cenazesi memleketi Balıkesir'de defnedildi.

Uzun yıllar sanatçı İbrahim Tatlıses'in orkestrasında davul çalan 53 yaşındaki İzgi'nin yakınları tarafından alınan cenazesi, memleketi olan Balıkesir'in Bandırma ilçesine getirildi. İzgi için Çınarlı Şevkiye Camisi'nde öğle vakti törene İzgi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından İzgi'nin cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

İBRAHİM TATLISES: DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Tatlıses, "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet'imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.