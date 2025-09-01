Datça Müftülüğünde İlk Nikah Töreni

Datça Müftülüğünde ilk nikah, Müftü Fatih Acar tarafından düzenlenen törenle kıyıldı.

Evlilik kararı alan ve müftülüğe başvuran Ebru Özkul ve Emre Etgi çiftinin nikahı için Müftülük Salonu'nda tören düzenlendi.

Çift için önce dua edildi ardından Acar tarafından nikahları kıyıldı. Çifti tebrik eden Acar, çifte evlilik cüzdanı ile çeşitli hediyeler verdi.

Törene katılanlar da uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.