Datça Müftülüğünde İlk Nikah Töreni
Datça Müftülüğünde Ebru Özkul ve Emre Etgi çiftinin nikahı Müftü Fatih Acar tarafından kıyıldı. Törende dua edilip çifte hediyeler verildi.

Datça Müftülüğünde ilk nikah, Müftü Fatih Acar tarafından düzenlenen törenle kıyıldı.

Evlilik kararı alan ve müftülüğe başvuran Ebru Özkul ve Emre Etgi çiftinin nikahı için Müftülük Salonu'nda tören düzenlendi.

Çift için önce dua edildi ardından Acar tarafından nikahları kıyıldı. Çifti tebrik eden Acar, çifte evlilik cüzdanı ile çeşitli hediyeler verdi.

Törene katılanlar da uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
