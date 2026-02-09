Haberler

Datça'daki meslek lisesi öğrencileri gastronomi yarışmasında dereceye girdi

İzmir'de düzenlenen 2. Gastronomi ve Aşçılık Yarışmasında, Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bronz madalya kazandı. Öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle başarılı bir performans sergileyerek okullarını gururlandırdı.

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Gastronomi ve Aşçılık Yarışmasına katılan Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 48 okulun yer aldığı organizasyonda bronz madalya elde etti.

Yarışmada sergiledikleri başarılı performansla dikkat çeken öğrenciler Gürhan Yadık, Fethullah Nelik ve Haktan Çilingir, elde ettikleri dereceyle okullarını gururlandırdı.

Okul yönetimi, öğrencilerin yarışmaya hazırlanmasında emeği bulunan Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmenleri Esin Uğurlu Demir ve Necip Akseki'ye teşekkür etti.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, elde edilen başarının öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğu, gastronomi alanındaki çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
