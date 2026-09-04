Datça'da Okul İnşaatı Denetlendi

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, İskele Mahallesi'nde yapımı devam eden İsmet Tekinalp İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Atıcı, beraberindeki yetkililerle inşaat alanını gezerek çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Eğitim yatırımlarının ilçenin geleceği açısından önem taşıdığını belirten Atıcı, okul inşaatının belirlenen standartlara uygun şekilde ve planlanan sürede tamamlanması için çalışmaların titizlikle takip edildiğini ifade etti.

İsmet Tekinalp İlkokulu projesinin tamamlanmasıyla bölgedeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin daha modern fiziki şartlarda eğitim görmesinin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA