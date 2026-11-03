Datça ile Sömbeki Adası arasında denizde hortum oluştu, kıyıdan net görüldü

Datça ile Sömbeki Adası arasında denizde hortum oluştu, kıyıdan net görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Datça ilçesi ile Sömbeki (Simi) Adası arasında deniz üzerinde hortum meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan hortum Datça kıyılarından net görülürken, o anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar şaşkınlık yaşadı ve olay kısa süreli paniğe neden oldu.
Muğla'nın Datça ilçesi ile Sömbeki (Simi) Adası arasında deniz üzerinde hortum meydana geldi.
Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz üzerinde oluşan hortum, Datça kıyılarından net bir şekilde görüldü.
O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, doğa olayı kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak: AA