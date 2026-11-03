Datça ile Sömbeki Adası arasında denizde hortum oluştu, kıyıdan net görüldü

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Muğla'nın Datça ilçesi ile Sömbeki (Simi) Adası arasında deniz üzerinde hortum meydana geldi.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz üzerinde oluşan hortum, Datça kıyılarından net bir şekilde görüldü.

O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, doğa olayı kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: AA