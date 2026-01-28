Haberler

Muğla'da taşan derede mahsur kalan kişi, kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu akıntıya kapılan A.U., ağaca tutunarak kurtarılmayı bekledi. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılan A.U., hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu akıntıya kapılan otomobilinden inip, ağaca tutunan A.U., ekipler tarafından kurtarıldı.

Datça'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karaköy mevkisindeki derenin debisi yükselmesi sonucu taştı. Derenin taştığı bölgedeki yoldan otomobiliyle geçmek isteyen A.U., aracıyla akıntıya kapıldı. Otomobilden inip, bir ağaca tutunan A.U., telefonla yakınlarını arayıp yardım istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, Sahil Güvenlik ile MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saat süren çalışması sonucu A.U., mahsur kaldığı alandan kurtarıldı. A.U., hipotermi riskine karşılık ambulans ile Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
