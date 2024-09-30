Datça'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
Muğla'nın Datça ilçesinde çöp konteynerinden çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak 2 badem ve bir zeytin ağacı zarar gördü.
Muğla'nın Datça ilçesince otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
İskele Mahallesi'ndeki çöp konteynerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 badem ile bir zeytin ağacı zarar gördü.