Datça'da ölü balıklar sahile vurdu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde ölü balıkların sahile vurmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün İskele Mahallesi Burgaz sahilinde vatandaşlar, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu fark etti. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından İlçe Tarım Müdürlüğü bölgeye geldi. Ölü balıklardan numune alan ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.