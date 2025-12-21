Haberler

Datça'da ölü balıklar sahile vurdu

Muğla'nın Datça ilçesinde, İskele Mahallesi Burgaz sahilinde çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması üzerine inceleme başlatıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek numune aldı.

Bugün İskele Mahallesi Burgaz sahilinde vatandaşlar, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu fark etti. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından İlçe Tarım Müdürlüğü bölgeye geldi. Ölü balıklardan numune alan ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

