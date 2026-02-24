Datça'da öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tülay Demirci Boğatemur öncülüğünde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime jandarma ve polis ekipleri de katıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Denetime İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tülay Demirci Boğatemur, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, jandarma ve polis ekipleri katıldı.
Boğatemur, okul servislerine yönelik denetimlerin süreceğini belirterek, katılan kurumlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan