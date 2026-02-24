Haberler

Datça'da öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Datça'da öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tülay Demirci Boğatemur öncülüğünde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime jandarma ve polis ekipleri de katıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Denetime İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tülay Demirci Boğatemur, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, jandarma ve polis ekipleri katıldı.

Boğatemur, okul servislerine yönelik denetimlerin süreceğini belirterek, katılan kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı
Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı

Darbedilen 14 aylık bebeğin kafatası çatladı! Görüntüler ortaya çıktı
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı