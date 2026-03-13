Haberler

Datça'da lise öğrencileri ve aileleri iftarda buluştu

Datça'da lise öğrencileri ve aileleri iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde pansiyon öğrencileri, öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve ailelerin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde pansiyon öğrencileri, öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve ailelerin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği programda öğrencilere bayram hediyesi olarak voleybol, basketbol ve futbol topu verildi.

Programda Reşadiye Kazım Yılmaz Ortaokulu öğrencisi Yusuf Demir Erman tarafından Karagöz–Hacivat gösterisi sahnelendi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti

Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti

Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi