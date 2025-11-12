Datça'da Kayıp Kişi Tarım Arazisinde Ölü Bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Ç.Ç, tarım arazisinde ölü olarak bulundu. Arama kurtarma çalışmaları AFAD ve Jandarma tarafından yürütüldü.
Emecik Mahallesi'nde Ç.Ç'nin (45) kayıp olduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaya Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneğinin gönüllüleri de destek verdi.
Ekipler, Alavara mevkisindeki tarım arazisinde kayıp kişiye ulaştı. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Ç.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ç.Ç'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel