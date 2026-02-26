Datça'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen İstiklal Marşı’nı ezbere okuma yarışması, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye ve milli bilinci güçlendirmeye katkı sağladı. Yarışma, izleyenlerin beğenisini kazanan diksiyonlar ve sahne duruşlarıyla gerçekleşti.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Datça ilçesinde İstiklal Marşı'nı ezbere ve güzel okuma yarışması düzenlendi.
Yarışmanın, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmesinin yanı sıra milli bilincin güçlenmesine önemli katkı sağladığı belirtildi. Yarışmada öğrencilerin diksiyonları ve sahne duruşları beğeni topladı.
Kaymakam Murat Atıcı ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emre Birgül de yarışmayı izleyenler arasında yer aldı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan