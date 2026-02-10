Datça'da sağanak sonrası çift gökkuşağı
Muğla'nın Datça ilçesinde kısa süreli sağanak sonrası ortaya çıkan çift gökkuşağı, vatandaşlara görsel bir şölen yaşattı. Gökkuşağı, yağmur bulutlarının dağılmasıyla birlikte güneşin yüzünü göstermesiyle oluştu.
Datça ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, çift gökkuşağı ortaya çıktı. Çift gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Gökkuşağının sunduğu görsel manzara vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Haber-Kamera: Mehmet Evren ERSOY / DATÇA (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel