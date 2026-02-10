Haberler

Datça'da sağanak sonrası çift gökkuşağı

Muğla'nın Datça ilçesinde kısa süreli sağanak sonrası ortaya çıkan çift gökkuşağı, vatandaşlara görsel bir şölen yaşattı. Gökkuşağı, yağmur bulutlarının dağılmasıyla birlikte güneşin yüzünü göstermesiyle oluştu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kısa süreli etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

Datça ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, çift gökkuşağı ortaya çıktı. Çift gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Gökkuşağının sunduğu görsel manzara vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Mehmet Evren ERSOY / DATÇA (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
