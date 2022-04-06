Datça'da evinde uyuşturucu satan şüpheliye gözaltı - Haberler

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Datça'da evinde uyuşturucu satan şüpheliye gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Çil - Güncel
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Datça'da evinde uyuşturucu satan şüpheliye gözaltı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde evinde uyuşturucu sattığı belirlenen H.Ş. gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde evinde uyuşturucu sattığı belirlenen H.Ş. gözaltına alındı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışmalarında, H.Ş.'nin il dışından getirdiği uyuşturucu maddeleri evinde sattığı bilgisine ulaştı. H.Ş.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 68,60 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 42 adet uyuşturucu içmekte kullanılan bong ele geçirildi. H.Ş., gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Datça, Güncel, Haberler

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