Datça'da vatandaşlara cilt kanseri bilgilendirmesi yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Cilt Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşlara broşür dağıtılarak erken teşhis ve güneşten korunma yöntemleri anlatıldı.

Datça Toplum Sağlığı Merkezince "Cilt Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Sağlık Ocağında düzenlenen etkinlikte, cilt kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

Özellikle yaz aylarında artan güneş maruziyetine dikkat çekerek, erken teşhisin önemini vurguladı. Ciltte görülen yeni oluşumlar veya mevcut benlerdeki değişikliklerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca güneşin en yoğun olduğu saatler olan 10 ila 16 arasında korunmasız şekilde güneşe çıkılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
