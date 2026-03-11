Datça'da öğrenciler atık dönüşüm projesi etkinliğinde bir araya geldi

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Genç AR-GE çalışmaları kapsamında mart ayı etkinliği olarak "Çevre Günü Atık Dönüşüm Projesi" gerçekleştirildi.

Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi Tasarım ve Beceri Atölyesinde, Mustafa Kutluay Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şeyma Ergen rehberliğinde düzenlenen etkinlikte üç farklı liseden 15 öğrenci çevre bilinci üzerine fikirlerini paylaştı.

Öğrenciler, üç boyutlu hamur çalışması ve uygulamalı grup etkinlikleriyle hem çevre bilinci hem de üretkenlik farkındalığı kazandı.

Katılımcıların aktif katılımıyla verimli geçen etkinlik sonunda, çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.