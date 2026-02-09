Haberler

Datça'da Deprem Anma Programı Düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi'ndeki programda deprem tatbikatı, resim gösterisi, sunumlar ve sınıflarda sinevizyon etkinlikleri gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Murat Atıcı, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Turan, İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Kapusuz, Datça Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Olcay Korkmaz, İskele Mahalle Muhtarı Meriç Bora, AFAD İl Temsilciliği ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği üyeleri katıldı.

Katılımcılar, deprem gerçeğine dikkat çekerek farkındalık ve eğitim ilişkisinin önemini vurguladı.

