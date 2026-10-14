Haberler

Datça açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişi Sahil Güvenlikçe tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişinin tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, ihbar üzerine bölgeye ekip yönlendirildiğini açıkladı. Tahliye edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemide bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi

Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Altıncıysa altıncı, foncuysa foncu, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin

MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Ucu kime kadar gidiyorsa...
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız

Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı
Şile yolu kapandı, araçlar sular altında kaldı

Şile yolunda ürküten görüntüler: Araçlar sulara gömüldü, yol kapandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Sel suları arasında elektrik kabloları alev aldı

İstanbul'da görenleri ürküten manzara! Suyun içinden ateş çıktı

İlk uygulama o ilde başladı! Çocuk sahibi olan çiftlere her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar

İlk uygulama başladı! Her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar
Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı

Ünlü ismin sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında kritik eksik

Vlahovic için resmi açıklama geldi