Datça açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişi Sahil Güvenlikçe tahliye edildi

Datça açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişi Sahil Güvenlikçe tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişinin tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, ihbar üzerine bölgeye ekip yönlendirildiğini açıkladı. Tahliye edilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemide bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA