Datça açıklarında denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Datça açıklarında denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Datça ile Yunanistan'ın Sömbeki Adası arasındaki bölgede deniz üzerinde sabah saatlerinde hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan ve kıyıya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Datça ile Yunanistan'ın Sömbeki Adası arasındaki bölgede deniz üzerinde bugün, sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Kısa süreli etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı