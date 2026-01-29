Haberler

Datça, geçen yıl en sıcak ayı Temmuz'da yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Datça'da 2025 yılında yılın en sıcak günü 41,6 dereceyle 24 Temmuz'da, en soğuk günü ise 2,9 dereceyle 22 Şubat'ta kaydedildi. Deniz suyu sıcaklığı 28,3 dereceyle yılın en yüksek değerine ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılında gerçekleşen meteorolojik rekor verilerinde Datça, yılın en sıcak gününü 41,6 dereceyle 24 Temmuz'da gördü.

İlçede aynı gün deniz suyu sıcaklığı da 28,3 dereceye ulaşarak yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.

Yılın en soğuk günü ise 22 Şubat'ta 2,9 dereceyle ölçüldü.

Deniz suyu sıcaklığının en düşük olduğu tarih 20 Nisan olurken, sıcaklık 16,5 derece olarak ölçüldü.

En yağışlı gün 5 Ocak'ta 102 kilogram ile kaydedilirken, en yüksek rüzgar hızı ise 21 Şubat'ta saatte 98,3 kilometreye ulaştı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
